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"عندي الطقم كامل ببنطلونه".. كيف علق أحمد حلمي على ارتدائه وعمرو دياب نفس "التيشيرت"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان أحمد حلمي، على ارتدائه والهضبة عمرو دياب، نفس "التيشيرت".

ونشر أحمد حلمي صورة له بـ"التيشيرت"، وأخرى لعمرو دياب مع الكاتب أيمن بهجت قمر، ظهر خلالها الهضبة بنفس "التيشيرت" أيضا.

وقال حلمي: "هو أنت ليه متصورتش معايا يا أيمن مع إني عندي نفس الطقم كامل ببنطلونه.. ينفع يا عمرو؟".

فيما علّق بهجت قمر على ما كتبه حلمي عبر حسابه على "تويتر": "بتجيبوه منين ده".

وكان أحمد حلمي، نشر له مقطع فيديو مع زوجته النجمة منى زكي، عبر "تيك توك"، ظهر خلاله بـ"تيشيرت" شتوي أبيض اللون.

فيما ظهر عمرو دياب بنفس التيشيرت في اليوم نفسه في صورة مع أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، نشرها الهضبة عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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