8 بوسترات لأبطال مسلسل "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المصور شريف مختار، عن عدة بوسترات جديدة لمسلسل "الملك" والمقرر عرضه في رمضان 2021.

بوسترات العمل يتصدرها النجوم: عمرو يوسف، صبا مبارك، محمد لطفي، ماجد المصري، ريم مصطفى، محمد علاء، وياسين أحمد السقا.

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، وكشفت شركة "سينرجي" قبل أيام عن الإعلان الرسمي للعمل المنتظر.