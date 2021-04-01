تعافي فضل شاكر من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان محمد شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، عن تعافي والده من فيروس كورونا المستجد والذي أصيب به خلال الأيام الماضية.

ونشر نجل فضل شاكر، صورة مع والده عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "الحمد لله على سلامتك بابا، الحمد لله تم شفاء والدي من كورونا، الله يشفي مرضاكم ويحمي أهلكم".

يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر، أغنية "لسه الحالة ماتسُرش"، والتي طرحها في مطلع مارس الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن ألحان محمود أنور، ومن توزيع موسيقي صالح موسى، ومكس وماستر محمد المقهور، وإشراف عام إياد النقيب.