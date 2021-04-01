شريف خير الله: جالي عرض أشتغل سواق تاكسي في تركيا.. أحسن من السلف والدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان شريف خير الله، مفاجأة حول تلقيه عرضا للعمل كسائق تاكسي بعدما توقف عن التمثيل خلال السنوات الماضية.

وكتب خير الله، عبر موقع "فيسبوك": "الحمد لله بعد توقف عن العمل 3 سنين، جالي شغل جديد أفهم فيه.. سواق تاكسي في تركيا.. أحسن من العيش بالسلف والدين.. لما أموت زغرطوا عليه وأفرحوا".

شريف خير الله من مواليد 23 فبراير 1963، تخرج من كلية التجارة ثم درس في المعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه للفن، وشارك في العديد من الأعمال الفنية والتي كانت معظمها في التليفزيون.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها شريف خير الله، ظهر بها كضيف شرف، ومن بينها: "النهاية" 2020، "الحلال" و"كلبش" 2017.