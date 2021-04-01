‪ محطات في مشوار صفوة: لعبت دور "مثلية جنس" وسببت أزمة ليوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

جرأة مشاهد الفنانة صفوة في فيلم "هي فوضى"، كانت من بين الأزمات الرقابية التي واجهها المخرج يوسف شاهين، ورغم اعتزالها الرقص، إلا إنها ظهرت في أغلب أعمالها مؤدية شخصية الراقصة.

صفوة التي تحتفل هذا الأسبوع بعيد ميلادها، إذ ظهرت للمرة الأولى عام 1995 من خلال مشاركتها في فيلم "امرأة هزت عرش مصر".

وفي عام 1999 شاركت في فيلم "أمواج الغضب"، ورشحها المخرج أسامة فوزي لمشاركة الفنان محمود حميدة والفنانة لبلبة في فيلم "جنة الشياطين"، وقدمت شخصية "شوقية".

وفي العام التالي اختارها المخرج داوود عبدالسيد للمشاركة مع الفنان أحمد زكي في فيلم "أرض الخوف"، وقدمت شخصية "رباب".

وبعد ذلك ظهرت للمرة الثانية مع الراحل أحمد زكي، في مشهد كراقصة في فيلم "معالي الوزير"، قبل تقديمها شخصية الراقصة "سمية" في فيلم "هي فوضى".

وعند عرض الفيلم عام 2007، طالبت الرقابة على المصنفات الفنية، بحذف مشاهد صفوة، بسبب الجرأة.

وتعرضت الفنانة صفوة للهجوم عند مشاركتها عام 2014، في مسلسل "السبع وصايا"، إذ قدمت شخصية "نظيرة" مثلية الجنس ضمن أحداث المسلسل.