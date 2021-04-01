شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يمازح أيمن بهجت قمر بسبب صورته مع الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم أحمد حلمى، رسالة إلى الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، بسبب صورته مع الهضبة عمرو دياب، حيث يملك نفس التيشرت، ورغم ذلك لم يتصور معه.



أحمد حلمى تويتر

ونشر حلمى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورته بنفس التيشرت الذى يرتديه الهضبة خلال صورته مع أيمن بهجت قمر، وعلق قائلاً:" هو أنت ليه متصورتش معايا يا أيمن مع أني عندي نفس الطقم كامل ببنطلونه ينفع ياعمرو".



أحمد حلمى والهضبة وأيمن بهجت قمر

يأتي ذلك عقب مشاركة الهضبة عمرو دياب جمهوره ومتابعيه صور جديدة تجمعه بالمؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، مما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصورعبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها :"يا مسهل بسم الله".