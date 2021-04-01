بسبب كورونا.. هولندا تنظم مسابقة "يوروفيجن" بشروط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى الحكومة الهولندية إلى تنظيم مسابقة "يوروفيجن" الغنائية لهذا العام والمقررة في أبريل/نيسان المقبل بمدينة روتردام، مع جمهور محدود لتقويم مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الثقافة الهولندية، في بيان، أن هذا الاختبار العملي الذي وُصف بأنه "مختبر ميداني"، يهدف إلى درس طريقة تتنظيم هذا النوع من الأحداث مع جمهور بطريقة آمنة رغم "كوفيد-19".

وسيُسمح لثلاثة آلاف و500 متفرج كحد أقصى بحضور كلّ من الحفلات التسع المقررة، مع اعتماد تدابير مشددة بينها وجوب تقديم فحص كورونا سلبي.

وأشاد وزير الإعلام الهولندي أريه سلوب بإمكان تنظيم الحدث على نطاق أوسع "بكل أمان وبطريقة مسؤولة" خلال هذه المرحلة "الخاصة".

غير أن الحكومة تحتفظ بحقها في تغيير هذه الخطة في حال ازدياد الإصابات بالفيروس مع اقتراب موعد المسابقة المقرر إقامتها بين 18 و22 مايو/أيار، وستعيد تقويم الوضع نهاية أبريل/نيسان، وفي حال كانت المخاطر كبيرة، قد يصدر قرار بتنظيم "يوروفيجن" من دون جمهور.

وقال المشرف التنفيذي على المسابقة الغنائية الأوروبية مارتن أوستردال في بيان: "نشيد بهذا القرار الصادر عن الحكومة الهولندية وبإمكان أن ندعو محبي المسابقة للانضمام إلينا".

وأضاف: "سندرس الاحتمالات المتوافرة حالياً وسنعلن بالتفاصيل في الأسابيع المقبلة عن الطريقة التي يمكننا من خلالها استقبال الجمهور بصورة آمنة في قاعة آهوي في روتردام إذا ما كانت الأوضاع تسمح بذلك".

وألغيت نسخة 2020 من "يوروفيجن" التي يتابعها سنوياً ملايين المشاهدين في العالم، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة بسبب الجائحة، وكان متوقعا حضور 65 ألف متفرج في المجموع خلال الحفلات.

ونظمت هولندا في الأشهر الماضية حفلات تجريبية بالتعاون مع مختبرات علمية وبإشراف حكومي، أبرزها حفلة في أمستردام مطلع الشهر الفائت جمعت 1300 شخص.