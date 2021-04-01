شكرا لقرائتكم خبر عن زاره مع نورا فى رمضان.. ابنة الشيخ الباقورى تكشف وصيته لنور الشريف " فيديو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول ظهور إعلامى وحوار حصرى كشفت عزة الباقورى ابنة الشيخ أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف في حكومة ثوة يوليو 1952 تفاصيل علاقة والدها الإمام المستنير بأهل الفن، وقالت عزة الباقورى في حوارها لتلفزيون الخليج 365 أن والدها كان يحب المسرح وتربطه علاقات كثيرة بأهل الفن والثقافة والسياسة.



ابنة الباقوري في حوار لتلفزيون الخليج 365

وأشارت ابنة الباقورى إلى أن الكثيرمن الفنانين كانوا يترددون على بيت الشيخ الباقورى وتربطهم علاقات قوية به، وأضافت الابنة إلى تفاصيل زيارة نور الشريف ونورا لمنزل والدها في رمضان مع الكاتبة الصحفية نعم الباز.



الباقوري مع نور الشريف ونورا

وقالت ابنة الشيخ الباقورى زارنا في شهر رمضان الكاتبة الصحفية نعم الباز التي تربطنا بها علاقة قوية وكان معها الفنان نور الشريف والفنانة نورا، وقضوا معنا سهرة رمضانية جميلة"



ابنة الباقوري في حوار لتلفزيون الخليج 365

وتابعت :" والدى قال لنورالشريف لازم تهتم بالشخصيات الاسلامية وعلى أثر ذلك جسد نور الشريف بعدها شخصية عمر بن عبدالعزيز"



ابنة الباقوري

وأضافت :"علشان كدة بحب عمر بن عبدالعزيز لانى اعتقد أبى هو اللى جعل نور الشريف يتحمس لتقديم مسلسل عنه، وكان أبى يؤمن بأن الفن بإمكانه تقديم رسالة هادفة"



الباقوري

وأشارت ابنة الباقورى إلى أن الكثير من الفنانين كانوا يترددون على بيت الشيخ الباقورى وتربطهم علاقات قوية به.





الزميلة زينب عبداللاه مع ابنة الباقوري



الزميلة زينب عبداللاه مع ابنة الباقوري



صورة الشيخ الباقوري