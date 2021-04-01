شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يسجل أغنية جديدة باللهجة العراقية من ألحان على جاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب اللبناني ملحم زين من تسجيل أغنية جديدة بعنوان" قول مشتاق" باللهجة العراقية، من كلمات مهند العزاوي، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية.

من ناحية أخرى طرح ملحم مؤخراً أغنية لما الحكي" ، كلمات نزار فرنسيس، وألحان توزيع ميشال فاضل، وإخراج سام كيال، وشارك ملحم أيضا في تصوير الكليب عدد من الفنانين اللبنانيين وهم عبدو شاهين، وختام اللحام، وعصام الأشقر، وجوي سلامة، ويهدف الكليب للتوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التوعية بالالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.

وكان ملحم زين أيضا شارك فى أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك ملحم في الأوبريت مع عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي وهم : صابر الرباعى، نجوى كرم،عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.