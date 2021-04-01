شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى فى صورة من كواليس "موسى": أصعب شخصية ذاكرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هبة مجدى، عن صورة لها من كواليس مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها ستقدم شخصية "شفيقة" ضمن أحداث المسلسل، مؤكدة أنها أهم وأصعب الشخصيات التى ذاكرتها وعملت عليها.



هبة مجدى من موسى

ونشرت هبة، صورة لشخصية "شفيقة" من كواليس المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "شفيقة من مسلسل موسى، أصعب وأهم شخصية ذاكرتها واشتغلت عليها، يارب توصل لقلوب الناس كلها".

وأضافت هبة: "شكراً المخرج أستاذ محمد سلامة على ثقتك وترشيحك ليا.. شكراً المؤلف أستاذ ناصر عبد الرحمن، على الدور والسيناريو الممتع الساحر.. شكراً شركة الإنتاج سينرجى أستاذ تامر مرسى، والمنتج الفنى أستاذ مصطفى الغازولى".





ويجسد النجم محمد رمضان فى مسلسل "موسى" شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.