جينيفر غارنر أكثر انفتاحاً على الحب والعمل والزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 07:34 مساءً - تعيش نجمة هوليوود الجميلة الممثلة جينيفر غارنر البالغة من العمر "48 عاماً" حياة العزوبية باستمتاع رغم مرور سنوات على طلاقها وانفصالها عن والد أطفالها الممثل بن أفليك.



تستمتع بعزوبيتها حالياً



ولا تتردد جينيفر غارنر بالتعبير عن شعورها بأنها تستمتع بكونها عزباء وحرة، واعترفت بأنها منذ فترة لا تحاول أو تفكر بالإندفاع والتسرع في خوض علاقة عاطفية تعقد حياتها حالياً.

وبحسب موقع "هولا"،كشفت الممثلة الأمريكية جينيفر غارنر"48 عاماً" المحبوبة والواسعة الشعبية عن قرارها المضي قدماً في حياتها العاطفية بعد استمتاعها طويلاً كعزباء بعد أن كانت تجمعها علاقة قصيرة برجل الأعمال جون ميلر البالغ من العمر "43 عاماً" الذي يصغرها ب5 سنوات فقط.

وعلى الرغم من مرور فترة طويلة على طلاقها من بن أفليك،ومرور فترة قصيرة أيضاً على انفصالها عن حبيبها رجل الأعمال جون ميلر،تقول جينيفر غارنر إنها تبحث عن الحب لكنها لا تريد التعجل في الأمور هذه المرة،وأكدت أنها لا تعتقد أنها ستبقى عزباء للأبد،لكن هذا ليس الوقت المناسب الآن للحب والزواج.



غير مهتمة بالزواج



وتابعت جينيفر صراحتها بقولها:إنها لا تريد تعقيد حياتها حالياً،وأنها غير مهتمة بالزواج،ولا تعتقد أن الزواج يجب أن يكون جزءاً من أي علاقة عاطفية مستقبلية.



سعيدة كأم وحيدة

جينيفر تستمتع برحلة ثلجية مع صديقة لها- الصورة من أنستغرام



وأبدت جينيفر غارنر سعادتها كأم وحيدة لثلاثة أطفال،تعزل نفسها معهم في الحجر الصحي،وتتعلم الكثير عن نفسها،وعلى الرغم من مرورها بلحظات صعبة جراء الحجر الصحي إلا إنها مرتاحة في المنزل،وتتمتع بعلاقة وصداقة رائعة مع زوجها السابق ووالد أطفالها الممثل بن أفليك حيث يلتقون معاً كأسرة بانتظام في مقر إقامتهم في لوس أنجلوس.



متحمسة للعمل مجدداً حتى لوسافرت حول العالم



وبينما تباطأت حياة جينيفر غارنر بعد انتشار وباء فيروس كورونا في الأرجاء والولايات المتحدة ،أبدت استعدادها وحماسها للعودة إلى العمل عندما يحين الوقت حتى لوكان عليها السفر حول العالم.

يشار إلى أن جينيفر غارنر سعيدة بفيلمها العائلي الجديد : “YES DAY” الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة وحقق نسبة مشاهدة عالية.

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