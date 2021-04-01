إليسا: سيمون الأسمر مزق عقدي وقال “مش طالع من أمرك شي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 1 - أبريل - 2021 7:44 مساءً

في كل إطلالة جديدة لها، تكشف الفنانة اللبنانية إليسا عن مواضيع جديدة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصرّت إليسا في الحلقة الثامنة من البودكاست الخاص بها عبر تطبيق أنغامي على التحفيز لتحقيق الاحلام متحدثةً عن أهمية عدم الاستسلام في الحياة.

واسترجعت اليسا ذكريات مشاركتها في برنامج “استوديو الفن” حيث نالت الميدالية الفضية، فقالت “لم أكن سعيدة بهذا الإنجاز، ورغم انني وقعت عقداً آنذاك، لكن المخرج الراحل سيمون أسمر استدعاني بعد فترة زمنية ومزّق العقد بيديه وهو يقول: مش طالع من أمرك شي”.

ولفتت اليسا إلى أن هذه الحادثة زادت من اصرارها على تحقيق حلمها، ولاحقاً نسيت الأمر لأن المخرج سيمون أسمر أبدى ندمه على أنه لم ير فيها مقومات النجمة واعترف انه كان مخطئا في تقديره.