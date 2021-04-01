فن ومشاهير

أول خطوة لبرشلونة في رحلة ضم هالاند

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

إرلينغ هالاند

في أول خطوة من مشوار الفريق الكتالوني للحصول على خدمات النجم النرويجي إرلينغ هالاند.

حط مينو رايولا، وكيل أعمال النجم هالاند، ووالد اللاعب، في ، الخميس، للتفاوض على انتقاله الى العملاق الكتالوني، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة “سبورت” .

ومع عنوان “قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة”، نشرت الصحيفة الكتالونية مقطع فيديو يظهر رايولا وآلف-إينغه، والد هالاند، يخرجان من المطار ويصعدان في سيارة.

وكتبت أن “وكيل ووالد مهاجم بوروسيا دورتموند موجودان في برشلونة. هالاند هو المهاجم الذي يريده خوان لابورتا لبرشلونة وسيحاول التوقيع معه هذا الصيف”.

وأشارت الى أن مساعد لابورتا كان في استقبالهما واصطحبهما معه في السيارة.

وأضافت أن هالاند “هو المهاجم الذي اختاره مجلس إدارة خوان لابورتا لتقوية الفريق في سوق الانتقالات (الصيفية). مهاجم بوروسيا دورتموند هو الأكثر طلباً في السوق بأكملها، كما أن فرقا مثل وباريس سان جرمان ومانشستر سيتي تتحقق أيضا من وضعه”.

واعتبرت أن “العلاقة الجيدة بين مينو رايولا وخوان لابورتا تجعل نادي برشلونة متفائلا”، مشيرة الى أن سفر والد المهاجم النروجي الشاب الى برشلونة بصحبة رايولا “يعزز الشائعات بأن المهاجم النرويجي قد يكون أحد لاعبي برشلونة الموسم المقبل”.

ويثير ابن العشرين عاما اهتمام أكثر من ناد كبير في أوروبا، بعد تألقه اللافت في صفوف دورتموند منذ انتقاله إليه في سوق الانتقالات الشتوية عام 2020، وتحديدا في دوري ابطال أوروبا حيث سجل 20 هدفا في 14 مباراة منذ انتقاله إلى النادي الألماني.

وقد يضطر دورتموند الى التخلي عن خدمات هالاند في حال عدم نجاحه في بلوغ الموسم المقبل، حيث يحتل حاليا المركز الخامس، متخلفا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع قبل نهاية الدوري المحلي بثماني مراحل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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