بالصورة – لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفتت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطفت فيها الأنظار بإطلالتها الجريئة في أحد الأماكن العامة، بفستان أسود قصير، وشعر بتسريحة مالسة، كما وضعت نظارات شمسية بتصميم فريد ما أكمل إطلالتها.

يذكر أن لاميتا شاركت أخيراً مع متابعيها صورتين جديدتين في صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجدها في أحد الأماكن اللافتة في دبي.

وظهرت بإطلالة جذابة بملابس رياضية ضيقة باللون الزهري وتسريحة شعر مرفوعة وماكياج ناعم بألوان ترابية، وخطفت فرنجية الأنظار بصورتها العفوية التي نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها.