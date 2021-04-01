بالصورة – والد كارين رزق الله يتلقى اللقاح: “مش مصدقين”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين
كارين رزق الله
نشرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها ولعائلتها في المستشفى حيث تلقى والدها اللقاح ضد فيروس كورونا. وعلّقت على الصورة بالقول: “بيي اليوم اخد الطعم! بعد عمر كامل اخيرا دولتنا قدمتلو شي.. طعم! ليكو ضحكتنا! مش مصدقين عكل حال.. ميرسي”. وأرفقت التغريدة بوسم: #لبنان.
يذكر أن كارين علّقت على أزمة الغاز، وتوجّهت الى رئيس الجمهورية ميشال عون، في تغريدة طالبةً منه التصرف إزاء ما يحصل.
وقالت: “بخصوص الغاز… رح يتصرف رئيس الجمهورية او كمان رح يخبرنا إنن ما خلّوه؟”، وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ #ميشال_عون #سرقة_غاز_لبنان.