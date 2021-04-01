سلام السودان.. وساطة جوبا تتعهد بحسم ملف مسار الشرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس الوساطة الجنوبية لاتفاق سلام السودان، توت قلواك، الخميس، بحل كافة قضايا مسار الشرق خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها قلواك، عقب وصوله مطار العاصمة السودانية الخرطوم قادما من جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، برفقة وفد الوساطة وقادة فصائل شرق السودان في مسار جوبا.

وقال قلواك، إن الزيارة إلى الخرطوم تأتي في إطار متابعات عملية تنفيذ ملف مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والمشاركة في مجلس شركاء الحكم.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت الحكومة السودانية مع حركات مسلحة، في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، اتفاقا نهائيا للسلام.

وأضاف قلواك، أنه ستتم مناقشة هذه القضايا مع الحكومة الانتقالية لاستكمال تنفيذ اتفاق بنود سلام جوبا .

وتابع أن ما تقدم يأتي لـ"دعم عملية استقرار السودان، ونزع فتيل التوترات خاصة أن توقيع اتفاق التفاهمات بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال"، مهد الطريق لتحقيق الاستقرار .

ورافق وفد الوساطة القادم من جوبا، إلى جانب المستشار توت قلواك، كل من الوزراء بدولة جنوب السودان؛ للنفط فوت كانقا، والري مناوا بير، والاستثمار ضيوك مطوك.

وقال قلواك، إن محادثات ستجري، بشكل منفصل، بين الوزراء الثلاثة من جنوب السودان ونظرائهم في الخرطوم، تتناول كافة القضايا ذات الاختصاص كل حسب تخصص وزارته.

وسبق أن أرجأت الحكومة السودانية مشاركة أعضاء مسار الشرق في اتفاق جوبا بالسلطة التنفيذية خوفا من تأجيج الصراع بالمنطقة المذكورة بسبب رفض بعض المكونات لممثلي الاتفاق.

ونظرا لتعدد الحركات الموقعة على الاتفاقية واختلاف أجندتها السياسية ومطالبها، اتفقت الأطراف السودانية على إنشاء 5 مسارات للتفاوض المنفرد.

وتشمل المسارات الخمسة؛ مسار دارفور (حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السُّودان، وتحرير السُّودان - المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السُّودان).

ومسار الشرق (مؤتمر البجة المعارض)، ومسار الشمال (كيان الشمال وحركة تحرير كوش السُّودانية)، ومسار الوسط (الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض)، ومسار النيل الأزرق وجنوب كردفان (الحركة الشعبية لتحرير السُّودان/ شمال).