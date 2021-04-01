شكرا لقرائتكم راغب علامة: تلقيت اللقاح وكورونا حرب عالمية ثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ردّ الفنان راغب علامة على الانتقادات الحادة التي تعرض لها مؤخراً بعد إعلانه تلقيه لقاح كورونا في الإمارات.

الحكاية بدأت قبل أشهر حين أعلن علامة في مقابلة تلفزيونية أنه لن يتلقى لقاحاً ضد كورونا، لأنه يعتبره مؤامرة، ويعتبر الوباء كذلك أيضاً، إلى أن نشر الفنان عبر توتير صورة له أثناء التطعيم وأوصى الناس باتباعه، ما جعل الكثير يعيدون نشر الفيديو القديم.

"كمية جهل كبيرة"

وأمام هذه الزوبعة، رد علامة أمس، بنشر صورة نشرها أحد المتابعين وكتب عليها: "تماماً كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ليس فقط في بلادنا العربية لكن أيضاً في بلاد الغرب".

وأكد أنه وفي حديثه عن اللقاح اجتُزئ كلامه واستغل في حرب إعلامية، مشدداً على أنه ما زال يرى كورونا حرباً عالمية ثالثة.

يذكر أن راغب كان نشر على تويتر في وقت سابق صورة التقطت له وهو يتلقى اللقاح مع التعليق: "اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوفيد 19 شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان"، ما قلب عليه مواقع التواصل.