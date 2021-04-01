شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كروان يضع الموسيقى التصويرية لـمسلسل "موسى" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الموسيقار تامر كروان الموسيقى التصويرية لمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، وسمية الخشاب، المقررعرضه في شهر رمضان المقبل.

ويجسد النجم محمد رمضان في مسلسل "موسى" شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزي، ويحتوي المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث يتم عرض المسلسل حصريا على قناتى Dmc وDmc دراما فى شهر رمضان المقبل.

يشارك فى بطولة المسلسل سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى .