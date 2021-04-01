شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفنان هشام سليم، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا فى وحدة الأحياء الصحية بمدينة الغردقة، والذى خصصته وزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا بالبحر الأحمر، ضمن الخطة التى تنفذها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.



هشام سليم يستعد لتلقى المصل هشام سليم يستعد لتلقى المصل

من ناحية أخرى قال الفنان هشام سليم إنه سعيد بمشاركته فى مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يروى قصة بطولية حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، موضحا أنه عندما قرأ الورق شعر أن عليه ضغطا ومسئولية، مشيرا إلى أن الورق الخاص بالمسلسل كان يحتاج الكثير من التركيز، وأنه كعمل فنى عليه أن يلتزم بما هو مكتوب في الورق، وتجسيد الشخصية بأفضل ما يكون.

وأضاف سليم، خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء dmc الذى يذاع على قناة dmc"العمل جماعى من تصوير وإخراج وتمثيل، والكل يعمل في منطقته بشكل جيد، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجميع".



هشام سليم هشام سليم

وأكد هشام سليم: "رجال المخابرات الذين لا نشعر بهم وبوجودهم تقع على عاقتقهم مسئولية كبيرة للغاية لأنهم يحافظون على أمن الوطن ويحمونه من المخاطر، وأصعب ما في العمل هو أن تصل نتائجه للناس، خاصة أن القصة حقيقية مع وجود بعض الإضافات الدرامية".

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل