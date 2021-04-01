شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الشيخ الباقورى تكشف تفاصيل زيارة أم كلثوم لبيته: لعبت صلح وكوتشينة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول ظهور إعلامى وحوار حصرى لتلفزيون الخليج 365 كشفت عزة الباقورى ابنة الشيخ أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف في حكومة ثوة يوليو 1952 تفاصيل علاقة والدها الإمام المستنير بأهل الفن.

وقالت عزة الباقورى لليوم السابع ان والدها كان سمحاً ومستنيراً يحب الفن الهادف وله علاقات بعدد كبير من أهل الثقافة والفن والسياسة.

وأكدت الابنة أنه كان يتردد على بيت الشيخ الباقورى العديد من الفنانين والمثقفين والصحفيين الذين يستشيرونه فى العديد من الأمور.

وكشفت الابنة تفاصيل زيارة أم كلثوم لبيت الإمام المستنير بعد عودته من لندن فى رحلة علاج استمرت 9 شهور.

وقالت عزة الباقورى:" زارتنا كوكب الشرق مع عمى أحمد طعيمة وزير الأوقاف الأسبق وأحد الصحفيين، وتناولت معنا الغداء، فوقع عليها بعض الماء فضحكت وقالت لأبى :" كدة أنا اتوضيت وأنا قاعدة ياعم الشيخ"

وأشارت الابنة إلى أن الشيخ الباقورى استأذن كوكب الشرق ليستريح بعض الوقت، وجلست أم كلثوم لتلعب مع الأحفاد.

وقالت عزة الباقورى :"لعبت معانا كوتشينة ،وقلنا لها لو خسرتى هتغنيلينا "

وضحكت ابنة الشيخ قائلة :"كما لعبت مع الأحفاد "صلح" ، وكنت بوصيهم وأقولهم دى كوكب الشرق ياولاد بالراحة بلاش تضربوا جامد، وكانت فى منتهى اللطف وتتمتع بخفة ظل كبيرة"

وأضافت :"كان بيحب أداء سميحة أيوب وكانت قريبة منا جدا كما كان يحب مسرحيات عبدالله غيث، وفى شبابه كانت تربطه علاقة بالريحانى وكان ويصطحب أمى من حلوان ليحضرا مسرحيات الريحانى، ويرتدى بدلة وهو ذاهب إلى المسرح"