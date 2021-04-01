شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: اشتركت فى خدمة watch it "سبونى مع الزمن الجميل وأقفلوا الباب عليا سنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة بشرى عن اشتراكها فى خدمة watch it عرض الـ 3 شهور وكتبت عبر صفحتها "فيس بوك" وقالت: "اخيرا اشتركت فى watch it فى عرض 3 شهور أبو 75 جنيه، وفى منتهى السعادة عشان لقيت مسلسلات ومسرحيات قديمة زى ميزو وغيرها من إنتاجات الزمن الجميل ".

واستكملت بشرى حديثها خلال البوست الذى نشرته عبر صفحته على الفيس بوك: "فرحانة فرحة العيد والله ..أنا كدة ميت فل و14 ممكن تقفلوا عليا الباب لمدة سنة وتسيبولى أكل و تنسونى ....ما بين ماسبيرو زمان و watch it أنا مش عايزة حاجة تانى من الدنيا ...الدنيا اللى أنا عايزة أعيش فيها واخترتها..عشان دنيا اليومين دول بتاعتكم دى دمها تقيل قوى".

وكانت بشرى ضيفة فى برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع على قناة on، وقالت أنها تعرضت أيضا للحسد، وبعد خطوبتها في مهرجان الجونة خاتم الخطوبة اتكسر، وعن أكثر حاجة افتقدتها في كورونا، قالت" السفربس برضه حبيت قعدة البيت وأقعد مع أولادى".