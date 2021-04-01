شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم المقالب والشائعات.. كيف تناولت السينما المصرية صفة الكذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1 إبريل من كل عام يوم الخدع أو كما يطلق عليه كذبة إبريل، وهو مناسبة تقليدية في عدد من الدول، يحتفل به البعض بعمل الخدع والمقالب في الآخرين وإطلاق الشائعات والأكاذيب ويطلق على من يصدقها ضحية كذبة أبريل.

والكذب تناولته السينما المصرية والعالمية بأكثرمن صورة ولكن أغلبها كانت صورة كوميدية، ومن أبرز الأفلام المصرية التي تناولت الكذب في سياقها أو كفكرة أساسية لها:

"كدب في كدب"

فيلم دارت أحداثه حول شاب طائش يقيم في القاهرة مع صديقه، وتتراكم عليه الديون رغم الأموال التي يرسلها له عمه كل شهر فيستخدم الكثير من الحيل والأكاذيب لإبتزاز المال منه، ويصل به الكذب والخداع إلى أن يقول له أنه تزوج من إحدى فتيات العائلات، الفيلم بطولة أنوروجدى وببا عزالدين وميمى شكيب، تأليف وإخراج توجو مزراحى.

"الستات مايعرفوش يكدبوا"

يحكى الفيلم قصة حبيبان تزوجا بعد قصة حب، ليكتشف الزوج أن زوجته دائمة الكذب بداعى وبدون داعى، مما يثير غضبه ويدفعه إلى السفر وهناك يعلم أن زوجته حامل فيعزم على العودة، فضطر أن تستأجر طفلة صغيرة لتنقذ كذبتها وتتوالى الأحداث، العمل بطولة شادية و شكرى سرحان وإسماعيل ياسين، تأليف بديع خيرى، إخراج محمد عبد الجواد.

"الكدابين الثلاثة"

فيلم يحكى 3 قصص لـ3 رجال باختلاف قصصهم تجمعهم صفة واحدة وهى صفة الكذب، وهو بطولة أمين الهنيدى وعبد المنعم إبراهيم وحسن يوسف، إخراج منير التونى.

"صباحو كدب"

تدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى كفيف ويستغل ذلك كل من حوله بإقناعه بأكاذيب إلى أن يكتشف الحقيقة، الفيلم بطولة أحمد أدم ومحمد شرف وميسرة وأميرة فتحى، تأليف نهى العمروسى وأحمد عبدالله، إخراج محمد النجار.