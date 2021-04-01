شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان لإيمى سمير غانم في عيد ميلادها:رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإعلامي رامي رضوان على تهنئة شقيقة زوجته النجمة إيمي سمير غانم، بمناسبة عيد ميلادها الذى احتفلت به أمس 31 مارس، ونشرعبر ستوري حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمعهما، معلقا بشكل ساخر عليها بسبب حبها الكبير لتربية الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب، قائلا :"كل سنة وأنتي طيبة يا رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الكلاب".



رامي رضوان وإيمي سمير غانم

وكانت الفنانة دنيا سميرغانم قد احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها إيمى سمير غانم الـ 34، ونشرت مجموعة صورمن مرحلة الطفولة لهما ووالدها الفنان الكبير سميرغانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

جدير بالذكر ان إيمى سمير غانم من مواليد عام 1987، ودخلت عالم التمثيل من بوابة والدها سمير غانم بعدما استعان بها في مسرحية "ترا لم لم" عام 2006، ومنها بدأ مشورها الفني حيث عرض عليها الفنان أشرف زكي، وكان يشغل وقتها منصب رئيس البيت الفني للمسرح، المشاركة في مسرحية "أولاد اللذين" مع الفنان محمود الجندي ويوسف داود ومن تأليف السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد عمر وذلك عام 2007.

انطلقت ايمى سمير غانم بعد ذلك وشاركت في مسلسل "الهاي سكول" مع محمد رمضان ووالدتها دلال عبد العزيز ومن إخراج عادل يحيى عام 2008، وفى العام التالى شاركت في مسلسل "خاص جداً" مع يسرا، وفي نفس العام شاركت في مسلسل رسوم متحركة بوجي وطمطم وسيت كوم ريست هاوس.

ويعد عام 2010 الأكثر انتشاراً لإيمي سمير غانم، اذ شاركت في أكثر من عمل وهم مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني ومسلسل "كابتن عفت"، ومسلسل "بالشمع الأحمر" وأفلام "سمير وشهير وبهير"، و"عسل اسود" و"بلبل حيران" وكذلك مسلسل الرسوم المتحركة "عصام والمصباح".