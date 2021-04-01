شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم يحيى الذكرى السنوية لوفاة والدته إكرام العاصى: أمى الحبيبة الغالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الملحن محمد رحيم الذكري السنوية الثامنة لوفاة والدته الشاعرة إكرام العاصي، والتي توفيت عام 2013، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع إنستجرام، مصحوبا بتعليق :"الذكرى السنوية لوفاة أمي الحبيبة الغالية الأستاذة أكرام العاصي أسأل الله العلي العظيم أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها بفضله ورحمته فسيح جناته وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعلها ممن يشربون من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة شربه ماء لا تظمأ بعدها أبدا نسألكم الدعاء والفاتحة".



محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم، كشف عن تعاونه مع النجمة شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة، تعود من خلالها للجمهور بعد غياب عن تقديم ألبومات وأغانى جديدة، منذ آخر أغانيها "مش قد الهوي" والتي قدمتها منذ فترة وهي من ألحان محمد رحيم، وكلمات الشاعر محمد الغنيمي، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ونشر رحيم، صورة قديمة تجمعه مع شيرين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أنتظرونا قريبًا إن شاء الله".



محمد رحيم ووالدته

ومن ناحية أخري شارك محمد رحيم مؤخرا في أحدث أغنيات الفنان الكبير محمد ثروت "يا مستعجل فراقى"، وهى من كلمات تامر حسين، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها، والذي أكد عن سعادته الكبيرة للتعاون بينهما، ونشر رحيم صورة لهما من الاستوديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "من الاستوديو مع الفنان الكبير محمد ثروت اللى بجد أنا مستمتع بالعمل معاه بشكل مش قادر أوصفه ما شاء الله قد إيه موهبته نادرة واستثنائية وعنده كتير أوى أوى يا جماعة بجد".