نجوم جسدوا شخصيات فرعونية في هوليوود.. أبرزهم رامي مالك

على مدار التاريخ، أظهرت هوليوود اهتماماً خاصاً بالحضارة المصرية القديمة والفراعنة تحديداً، وأفردت مجالاً لقصصهم على الشاشة الفضية.

وعلى الرغم من ذلك، تعرضت هوليوود لانتقادات واسعة بسبب تركيزها على الممثلين القوقازيين والأمريكيين لتجسيد الشخصيات الفرعونية، وتجاهلها الممثلين ذوي الخلفية العربية أو المصرية، كونهم الأنسب للدور.

”الخليج 365” تستعرض في التقرير التالي أبرز الممثلين الذين جسدوا شخصيات فرعونية على الشاشة الفضية.

1- أرنولد فولسو





يُعد الممثل الأمريكي أرنولد فولسو من أشهر النجوم الذين قدموا الشخصية الفرعونية على الشاشة.

وقدّم "فولسو" دور الملك أمنحتب الذي تستيقظ مومياؤه في سلسلة "The Mummy- المومياء" لتعيث فساداً في الأرض.

ومع نجاح "فولسو" في تقديم دور أمنحتب استمرت السلسلة بنجاح؛ ليصدر 3 أجزاء.

2- رامي مالك





صعد الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك للأضواء بفضل مشاركته في سلسلة Night at the Museum "- ليلة في المتحف".

جسد رامي مالك في الفيلم دور الملك الفرعوني أخمن رع، الذي تسبب في لعنة أدت إلى إيقاظ القطع الأثرية في المتحف كل ليلة.

3- صوفيا بوتلة





شاركت الممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة في فيلم المومياء للنجم توم كروز الذي صدر عام 2017.

وقدمت "بوتلة" دور الملكة أهمانات، التي تستيقظ المومياء الخاصة بها والمدفونة في الصحراء الكبرى لتنفذ مخططًا شريراً.

4- بوريس كارلوف





قدم الممثل الأمريكي، بوريس كارلوف دور مومياء الملك أمنحتب في فيلمThe Mummy "- المومياء"، في نسخته الأصلية التي صدرت عام 1932.

ويدور الفيلم حول مومياء أمنحتب التي تستيقظ لتطارد عالمة آثار ظنًا أنها حبيبته القديمة.

5- بن كينجسلي





لعب الممثل الإنجليزي المخضرم بن كينجسلي دور الملك الفرعوني ميرينكاهري، والد الملك أخمن رع (رامي مالك) في فيلم "Night at the Museum: Secret of the Tomb - ليلة في المتحف: سر المقبرة".