شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تجرى تحقيقات موسعة بسبب مشاجرة النجمين "ساويتى وكوافو " فى المصعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضجة كبيرة أثارها مقطع الفيديو الذى أظهر مشاجرة النجمة العالمية ساويتى مع شريكها السابق مغنى الراب الشهير كوافو " Quavo "، ويبدو أن الأيام المقبلة ستظهرالكثيرمن الاسرار غير المتوقعة بين الثنائى المنفصل و ذلك يرجع الى أن رجال الشرطة فتحوا تحقيقا موسعا فى مشاجرة المصعد التى حدثت بين النجمين مؤخرا وتم تداولها بصورة واسعة .

أكدت التقارير المنشورة فى موقع " tmz " أن محققى شرطة لوس أنجلوس قد شاهدوا الفيديو الذى نشره موقع " TMZ " ، والذى يُظهر الثنائى ساويتى و كوافو خلال دخولهما فى مشاجرة حادة فى المصعد، ويريد رجال الشرطة الاجتماع مع كلا الطرفين والتحقيق ، بشكل منفصل ، وذلك بهدف مناقشة ما حدث.

وأشارت المصادر للموقع إن الوضع من الممكن اعتباره حالة من حالات العنف الأسرى ، حيث يكون الطرفان على خطأ، و يريد رجال الشرطة تحديد ما حدث قبل وبعد التقاط لقطات مراقبة المصعد.

يذكر انه خلال الساعات الماضية تم تداول عبر المواقع الفنية الشهيرة كذلك مواقع التواصل الإجتماعى الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو قصير يظهر الثنائى ساويتى و كوافو خلال مشاجرة حادة فى المصعد قبل انفصالهما وهو المقطع الذى اعتبره الكثير من محبى و عشاق النجمين أنه صادم، وقد كشف موقع " TMZ " عن عدد من اللقطات المأخوذة من كاميرات مراقبة للصراع بين ساويتى و كوافو، الذى حدث فى مصعد بمجمع سكنى فى شمال هوليوود، يُظهر كلاهما يقفان خارج مصعد مفتوح وهما يتشاجران ليكملوا مشاجرتهما داخل المصعد ، حيث امسك Quavo بذراع ساويتى وسحبها إلى المصعد ، واصطدم الثنائى بالجدار الخلفى وكلاهما وقعا على الأرض إلا أن كوافو استطاع الوقوف على الفور بينما ظلت هى على الأرض.