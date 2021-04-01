شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يتعافى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، عن تعافى والده من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلا: " الحمد لله على سلامتك بابا الحمد لله تم شفاؤه من كورونا ، الله يشفي مرضاكم و يحمي أهلكم "

ويحرص الفنان محمد شاكر، دائما على طمأنة جمهور فضل شاكر أولاً بأول كما احتفل جمهور والده على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاده اليوم 1 إبريل.



فضل شاكر

ويحتفل المطرب فضل شاكر، اليوم الخميس بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 1 إبريل 1969، بدأ حياته الفنية في عمر 15 سنة فى الحفلات الصغيرة وحفلات الزفاف، وفى عام 1998 تعرف على الملحن المصرى صلاح الشرنوبى الذى ساعده فى ألبومه الأول (والله زمان) الذي ضم 8 أغان، وبعد عام أصدر ألبومه الثانى "بياع القلوب".

أصدر فضل ألبومه الثالث "الحب القديم"، في 2000 و ألبومه الرابع "حبك خيال"، أصدره فى 2001 بعشر أغانى، وحققت أغنية "يا غايب"، نجاحا كبيرا في 2003، وفى عام 2005 أصدر ألبوم "سهرنى الشوق"، الذي حققت منه أغنية "يا حياة الروح" نجاحا هائلا، وفي العام التالي طرح ألبومه "الله أعلم"، بعد 3 سنوات أصدر ألبومه الحادي عشر "جوا الروح".

من ناحية أخرى، طرح فضل مؤخرا أغنيته الجديدة "ليه" باللهجة الخليجية، عبر موقع يوتيوب، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك.. وليه ما عادَت الأيام تِحسَب إلا بروياك، انت ياللى حلا هالكون كلّه بحضورك.. تفداك نفسى وين ماتأخِذها هى وياك، جنة حلا مفنودة هى بشوفة عيونك.. ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك، تعال خلِّنا نروى الحنايا بدفاها لحونك.. ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لى بحناياك، سحرنى العشق اللى كحلها جفونك.. دخيل انا الضحكة لا تحرمنى سجاياك، أفداك انا وافدى اللحظة اللى بجنونك.. تاخذنى لدنيا الغزل وتغزلنى بمزاياك، دخيلها الضحكة اروينى بغلا عيونك.. وأنسج الأحلام بلمسة حلا يمناك".