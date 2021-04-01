أفجعها الموت في طفلتها وشائعة ديانتها ومعاناتها خلال الحمل.. أزمات تعرضت لها جومانا مُراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة السورية جومانا مراد بعيد ميلادها اليوم الموافق 1 إبريل، وتُعد واحدة من الفنانات اللائي أثبتن موهبتهن الفنية واستطاعت أن تضع بصمتها في الأعمال التي شاركت بها سواء بمصر أو سوريا.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات والأزمات التي واجهت جومانا مراد:

- تخرجت في كلية الآداب بجامعة دمشق، وعملت بعد تخرجها في التليفزيون.

- في عام 1999 قدمت أول أعمالها من خلال المسلسل السوري "بقايا صور" مع المخرج نجدت أنزور.

- توالت أعمالها في سوريا، وفي عام 2005 شاركت في الدراما المصرية من خلال مسلسل "سوق الزلط"، فيما كان أول ظهور سينمائي لها من خلال "فيلم الشياطين" مع شريف منير عام 2007.

- من أشهر أعمالها في مصر فيلمي "كباريه والفرح"، وأنتجت عدد من الأعمال بينها مسلسل "الخيط الأبيض وهيك تجوزنا".

- في عام 2013 قدمت مسلسل فرعون وفيلم الحفلة، ثم غابت 7 سنوات.

- تزوجت من المحامي الأردني ربيع بسيسو في نوفمبر 2013.

- في فبراير 2019 استقبلت جومانا طفلها الأول "محمد"، اسمته بهذا الأسم بسبب رؤية لزوجها في المنام.

- عادت العام الماضي للعمل الفني وشاركت في مسلسل "خيانة عهد"، كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة".

- بررت سبب غيابها خلال السنوات الماضية وهو رغبتها في تكوين أسرة، وأنها عادت هذا العام بعد إتمام ابنها محمد عامه الأول.

- دائما ما تطاردها شائعة إنها أسلمت على الرغم من إنها مسلمة الولادة.

- كشفت جومانا خلال لقاء لها ببرنامج MBC trending، إنها كانت تصور مسلسل "خيانة عهد"، وهي حامل، مؤكدة إنها وضعت طفليها التوأم في أمريكا وأن ولادتها لم تكن سهلة إذ وضعت طفليها "علي وديانا" بطريقة مبكرة عن موعدها المحدد، مؤكدة أنها انجبت قبل دخولها في الشهر السابع.

- في مطلع العام الجاري، كشفت جومانا مراد عن شفائها وأسرتها من فيروس كورونا بعد إصابتها به في ديسمبر 2020.

- قبل يومين أحدثت جومانا مراد صدمة لدى الجميع بعد إعلانها وفاة طفلتها "ديانا"، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، إذ قالت: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".