اللي بيحصل ده مهزلة.. أحمد السعدني يخرج عن صمته قبل عرض مسلسله مع زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان أحمد السعدني عن انزعاجه من بعض الأمور المتعلقة بمسلسله الجديد "كله بالحب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل وتقوم ببطولته زينة.

وكتب "السعدني"، عبر حسابه بـ"فيس بوك" منتقدًا أوضاع المسلسل: "الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكلة في شغلي وعمري ما اختلفت مع زمايلي إنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه ٢٤ ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف، أنا متربي في ستوديوهات كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة على احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد".

وتابع: "للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت اشتغل وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميله في العمل، طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج الحقيقة أنا ضهري في الحيط أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقي الزملاء الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب وإلا اقعد في بيتنا واكتفي باللي صورته وأطلب من النقابة تجيبلي حقوقي المادية".

واختتم حديثه قائلا: "في كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزلة".

ويشارك السعدني في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل "كله بالحب"، بطولة زينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.