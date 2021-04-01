ابنة سامو زين تخطف الأنظار بجمالها.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لابنة الفنان ساموزين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"ـ وعلقت: "صورة نغم ابنة الفنان سامو زين، ما شاء الله عروس ما يبين عليه".

وخطفت الفتاة الأنظار بعدما أصبحت شابة، وعلق "سامو"، على الصورة موجهًا حديثه لـ"مي العيدان"، قائلًا: "شاكر شعورك الجميلة أيتها الجميلة، الله يحفظك ويحفظ أولادنا جميعا ان شاء الله".

بذكر أن آخر أعمال الفنان السوري سامو زين الغنائية أغنية "أخطبوطا مش عنكبوتا"، وهي من كلمات محمود شوقي، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادي.