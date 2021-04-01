قصي خولي يحتفل بعيد ميلاده الـ 45

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان السوري قصي خولي بعيد ميلاده الـ 45، من خلال نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله".

وأضاف "خولي": "هي سنتي الـ45، الحمد لله على ما أعطاني الحمد لله على الصحة والنجاح والعائلة، الحمد لله على المحبة والنعمة والإيمان، الحمد لله أنني استطعت أن أحقق شيء مما حلمت به".

من ناحية أخرى، ينتظر قصي خولي عرض مسلسل "2020"، في الموسم الرمضاني المقبل، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.

مسلسل "2020" بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، فؤاد شرف الدين، فادي إبراهيم، ومن إخراج فيليب أسمر.