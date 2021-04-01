محمد رحيم يحيي ذكرى وفاة والدته عبر "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيا الملحن محمد رحيم ذكرى وفاة والدته من خلال حسابه بموقع "تويتر"، ونشر صورة تجمعهما وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.

وغرد "رحيم": "الذكرى السنوية لوفاة أمي الحبيبة الغالية الأستاذة إكرام العاصي، أسأل الله العلي العظيم أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها بفضله ورحمته فسيح جناته وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعلها ممن يشربون من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا تظمأ بعدها أبدا نسألكم الدعاء والفاتحة".

من ناحية أخرى، كشف رحيم مؤخرًا عن تعاون جديد يجمعه مع الفنانة أصالة نصري في شهر رمضان المقبل، وقال عبر "تويتر": "إن شاء الله بنوعد الجمهور بحاجة مش متوقعة خالص.. انتظرونا في رمضان 2021 ، والتفاصيل قريبًا إن شاء الله".