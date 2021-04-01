أول فيديو لـ منى زكي على "تيك توك" برفقة أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو كوميدي له رفقة زوجته الفنانة منى زكي على تطبيق "تيك توك"، وهو أول فيديو لزوجته عبر التطبيق الشهير.

وظهر الثنائي في الفيديو وهما يقلدان مشهدًا من فيلم "أمير البحار"، يجمع بين المطربة الشعبية أمينة والفنان محمد محمود، وعلق "حلمي"، على الفيديو قائلًا: "إن شاء لله مش هيكون آخر فيديو لأننا حبينا الموضوع أوى".

من ناحية أخرى، تشارك منى زكي في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.