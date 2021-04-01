شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر: عزلت نفسى بعد إصابة أمى وأخويا بكورونا .. دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فريدة سيف النصر لـ الخليج 365، إنها قامت بعزل نفسها عن والدتها وشقيقها وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدة أن والدتها معزولة في منزل الأسرة، بينما نقل شقيقها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مطالبة بالدعاء لهما.

و كانت النجمة الفنانة فريدة سيف النصر قد كشفت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن إصابة والدتها وشقيقها بفيروس "كورونا"، ودخول شقيقها العناية المركزة وكتبت،: " لاحول ولا قوة إلا بالله أخي بدر الدين في العناية المركزه بمستشفي العزل".

وكشفت أنه تعذر نقل والدتها للمستشفى، بعد إصابتها هي الأخري بفيروس كورونا لكنها معزولة فى منزلها قائلة، "أمي العناية المركزة اتعملت لها في البيت لصعوبة نقلها وصعوبة الحركة.. يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين".

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد كشفت في شهر فبراير الماضي عن تعرضها لأزمة تنفس، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم ".