شكرا لقرائتكم نبيلة عبيد تكشف للعربية.نت كواليس تلقي لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باتت الفنانة المصرية نبيلة عبيد واحدة من أوائل الفنانات المصريات حصولا على لقاح فيروس كورونا المستجد، في ظل ما كانت تتخذه من إجراءات احترازية مشددة ضد المرض.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" عبرت نبيلة عبيد عن سعادتها بالرقي الذي وجدته في التعامل من قبل القائمين على التلقيح في مصر، حيث أكدت أنها وجدت استقبالا مبهجا للغاية أثناء عملية الحصول على اللقاح.

وأوضحت بلبلة كما يلقبها الجمهور أنها كانت حريصة على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، وبعدها وجدت رسالة تصلها عبر الهاتف بموعد ومكان الحصول على الجرعة الأولى.

لتتوجه إلى المكان وتحصل على التطعيم، موضحة أنها شخص يخشى شكة الإبرة، ولكنها فوجئت بسهولة ويسر عملية التطعيم، حيث لم تعلم أنها تلقت اللقاح سوى بعد أن أخبرتها القائمة على الأمر بانتهائها منه.

مشيرة إلى كونها تلقت اللقاح الصيني، وأخبروها بالحضور بعد 21 يوما من أجل تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، ولم يطلب منها أية إجراءات طبية خلال هذه الفترة.

وحول تخوف البعض من تلقي اللقاح، أكدت نبيلة عبيد أنها بسبب الفيروس المستجد ظلت حبيسة منزلها لـ 11 شهرا، لا تخرج ولا تلتقي بأحد بسبب هذا المرض الصعب.

لذلك حينما علمت بتوفير مصر للقاح كانت حريصة على التسجيل من أجل تلقي التطعيم، موجهة الشكر للدولة على توفير اللقاح بسهولة ويسر، وهو ما يجعلها تشعر بالامتنان والفخر.