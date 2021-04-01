حفلة موسيقية افتراضية بدلاً من مهرجان غلاستونبري الملغى

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لندن: أعلن منظمو مهرجان غلاستونبري البريطاني الأربعاء أن حفلة موسيقية كبيرة ستقام في 22 مايو المقبل من دون جمهور يشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم فرقة "كولدبلاي" وتُنقَل مباشرة، بعدما ألغي المهرجان للعام الثاني على التوالي.

وقالت منظِمة المهرجان إميلي إيفيس إن بين المشاركين في الحفلة التي تقام بالصيغة الافتراضية على مدى خمس ساعات كلّ من دامون ألبارن وجورجا سميث ومايكل كيوانوكا وفرقتي "هايم" و"وولف أليس" وآخرين.

وقالت إيفيس لـ"بي بي سي" إن الحفلة "ستكون مثل المهرجان ولكن من دون جمهور" ، مضيفة أن الحدث الذي أطلق عليه اسم "لايف آت وورثي فارم" سيصور في الموقع لذي يقام فيه المهرجان عادة وهو مزرعة في منطقة سومرست. في جنوب غرب إنكلترا.

وأوضحت إميلي إيفيس أن النسخة المقبلة من المهرجان ستقام سنة 2022. ويُقام مهرجان غلاستونبري عادةً في نهاية يونيو، ويستقطب أكثر من 200 ألف شخص. وأعلن المنظمون في يناير عن إلغائه للعام الثاني على التوالي بسبب تفشي الوباء.