"صورة" جديد ستار سعد

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"الخليج 365" من بيروت: بعد "وعد شرف" و "متله ما شفت"، يستمر المغني العراقي ستار سعد بإصدار الأغاني الجديدة منذ مطلع السنة حتّى اليوم، ويطلق حاليّاً أغنية من لون آخر تحت عنوان "صورة" وذلك على قناته الرسميّة على يوتيوب وكافّة المتاجر الرقميّة العالميّة.



"صورة" من كلمات ضياء الميالي، ألحان نور الزين، وتوزيع عمار عدنان، أمّا الفيديو فهو من إخراج ابراهيم كسرواني. وتسلّط الضوء على قدراته الصوتية، فصوته القوي يتمادى بليونة بين الطبقات العالية والقرار، بكلّ إحساس وتقنيّة في آن معاً. فاشتاق الجمهور إلى هذا النمط من الأغاني بصوته.

يذكر أن المغني الشاب يقيم حاليّاً بين العراق ولبنان ويخطط مع وتري و Music Is My Life للمزيد من الإصدارات الفنية خلال السنة.