شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع فى صور جديدة مع نبيل الحلفاوي وشيرين بكواليس "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة حنان مطاوع جمهورها بصور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، مع الفنان الكبير نبيل الحلفاوي والفنانة شيرين، وعلقت علي الصورعبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"منال بنت عم حسن.. القاهرة كابول رمضان 2021"، كما نشرت صورة أخري لبوستر المسلسل الرسمي تظهر فيها بالحجاب.



حنان مطاوع و شيرين



حنان مطاوع و نبيل الحلفاوي

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.



حنان مطاوع



حنان مطاوع

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، وخالد الصاوى، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، ومن إنتاج شركة سينرجى.