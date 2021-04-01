شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب مع أيمن بهجت قمر و محمد يحيى.. وتوقعات بعمل فنى يجمع الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره ومتابعيه صور جديدة تجمعه بالمؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، مما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمرنشر الصورعبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها :"يا مسهل بسم الله".



عمرو دياب و أيمن بهجت قمر



عمرو دياب

وكان الهضبة كشف عن إصابته بفيروس كورونا العام الماضى، وذلك خلال فيديو من حفله الذى أحياه قبل أيام، حيث نشره عبرحسابه على موقع "إنستجرام" وقال في الفيديو: احنا في السنة اللي فاتت اللي جت فيها كورونا، عملت أغنية، وغنتها المطربة ايرينا معايا في اليونان، وكان المفروض نصورها بس جالي كورونا، زيكم كلكم.. وما اعتقدش إن في حد فيكم مجالوش كورنا".



ايمن بهحت قمر



عمرو دياب ومحمد يحيي

وعلق دياب على الفيديو وكتب ضاحكاً: " ده بقى ياسيدي الخبر اللي المواقع الإخبارية بتتناقله دلوقتي"، وتفاعل جمهور الهضبة عمرو دياب بشكل كبير مع الفيديو، وتمنوا له الصحة والسلامة.

وأحيا عمرو دياب مؤخراً حفل "حلم الغناء" وذلك بالتعاون مع فودافون ضمن المسابقة التي أطلقها بتحقيق حلم الفائز بالغناء مع عمرو دياب، وحضر الحفل حشد كبير من نجوم الفن وتحديدا الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوا عمرو دياب مشواره الفني.

وكان من بين الحضور نادر حمدي وتامر حسين وعادل حقي وخالد تاج الدين وبهاء الدين محمد، وحرص الهضبة على تحيتهم ومشاركتهم غناء أشهرالأغنيات التي قدموها له على مدار مشواره الفنى. وقدم الهضبة مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوه الغناء.