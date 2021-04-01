شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة المسرح القومى للطفل تعيد عرض "عبور وانتصار" على خشبة متروبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، أن العرض المسرحى "عبورو انتصار "من إنتاج الفرقة يقدم من جديد ابتداءً من غدا الجمعة الموافق 2 إبريل حتى يوم 10 إبريل الجاري، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف يوميا ماعدا يوم الثلاثاء على خشبة مسرح متروبول بالعتبة.

مسرحية "عبور وانتصار"مسرحية وطنية استعراضية، تدور أحداثها بداية من نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور في حرب أكتوبر 1973، وتعد من العروض المسرحية الوطنية الهادفة التي قدمها البيت الفني للمسرح الفترة الأخيرة، حيث تهدف إلى تنمية الروح الوطنية لدى الأطفال والشباب والكبار الذين لم يعاصروا هذه الفترة المهمة في تاريخ مصر.

"عبور و انتصار " من بطولة هانى كمال، منير مكرم، عبد السلام الدهشان، عادل شعبان، وإيمان سالم، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعى، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيى فهمى، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.



مسرحية عبور و انتصار

ويذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم كرم مؤخرا الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وفريق عمل عرض "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومى وذلك عقب حضوره عرض "المتفائل"، والذى قدم على مسرح قصر ثقافة الفيوم بالمحافظة، وذلك ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.