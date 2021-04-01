شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لترشيحات " BRIT Awards " لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز " BRIT Awards " لعام 2021 عن القائمة الرسمية للمرشحين للمنافسة على الجائزة لهذا العام، ومن المقررإقامته فى مايو المقبل بلندن وهوالحدث الذى ينتظره الملايين فى شتى أنحاء العالم.

جائزة أفضل مغنية للعام

أرلو باركس

سيليست

دوا ليبا

جيسى وير

ليان لا هافاس

جائزة أفضل مغنى للعام

Aj Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

جائزة أفضل فريق غنائى " بريطانى "

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

جائزة " Breakthrough artist"

أرلو باركس

سيليست

جويل كوري

Young T & Bugsey

Bicep

أفضل أغنية سينجل " بريطانية "

220 Kid & Gracey – ‘Don’t Need Love’

Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith – ‘Rain’

Dua Lipa – ‘Physical’

Harry Styles – ‘Watermelon Sugar’

Headie One ft AJ Tracey & Stormzy – ‘Ain’t It Different’

Joel Corry ft MNEK – ‘Head & Heart’

Nathan Dawe ft KSI – ‘Lighter’

Regard & Raye – ‘Secrets’

Simba ft DTG – ‘Rover’

Young T & Bugsey ft Headie One – ‘Don’t Rush’

جائزة أفضل مغنية "دولية"

إريانا جراند

بيلى أيليش

كاردى بي

مايلى سايروس

تايلور سويفت

جائزة أفضل مغنى " دولى "

بروس سبرينجستين

بورن بوي

تشايلديش جامبينو

Tame Impala

The Weeknd

جائزة أفضل فريق غنائى عالمى

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels

جائزة أفضل ألبوم للعام

Arlo Parks – ‘Collapsed In Sunbeams’

Celeste – ‘Not Your Muse’

Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’

J Hus – ‘Big Conspiracy’

Jessie Ware – ‘What’s Your Pleasure