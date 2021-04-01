فن ومشاهير

تعرف على القائمة الكاملة لترشيحات " BRIT Awards " لعام 2021

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القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز " BRIT Awards " لعام 2021 عن القائمة الرسمية للمرشحين للمنافسة على الجائزة لهذا العام، ومن المقررإقامته فى مايو المقبل بلندن وهوالحدث الذى ينتظره الملايين فى شتى أنحاء العالم.

جائزة أفضل مغنية للعام

أرلو باركس

سيليست

دوا ليبا

جيسى وير

ليان لا هافاس

دوا ليبا
جائزة أفضل مغنى للعام

Aj Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

 

جائزة أفضل فريق غنائى " بريطانى "

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

 

جائزة " Breakthrough artist"

أرلو باركس

سيليست

جويل كوري

Young T & Bugsey

Bicep

 

أفضل أغنية سينجل " بريطانية "

220 Kid & Gracey – ‘Don’t Need Love’

Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith – ‘Rain’

Dua Lipa – ‘Physical’

Harry Styles – ‘Watermelon Sugar’

Headie One ft AJ Tracey & Stormzy – ‘Ain’t It Different’

Joel Corry ft MNEK – ‘Head & Heart’

Nathan Dawe ft KSI – ‘Lighter’

Regard & Raye – ‘Secrets’

Simba ft DTG – ‘Rover’

Young T & Bugsey ft Headie One – ‘Don’t Rush

 

اريانا جراند (2)

 

جائزة أفضل مغنية "دولية"

إريانا جراند

بيلى أيليش

كاردى بي

مايلى سايروس

تايلور سويفت

مايلي
جائزة أفضل مغنى " دولى "

بروس سبرينجستين

بورن بوي

تشايلديش جامبينو

Tame Impala

The Weeknd

 

جائزة أفضل فريق غنائى عالمى

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels

BTS

جائزة أفضل ألبوم للعام

Arlo Parks – ‘Collapsed In Sunbeams’

Celeste – ‘Not Your Muse’

Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’

J Hus – ‘Big Conspiracy’

Jessie Ware – ‘What’s Your Pleasure

 

 

 

MO Nasa

MO Nasa

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