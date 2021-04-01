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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لترشيحات " BRIT Awards " لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز " BRIT Awards " لعام 2021 عن القائمة الرسمية للمرشحين للمنافسة على الجائزة لهذا العام، ومن المقررإقامته فى مايو المقبل بلندن وهوالحدث الذى ينتظره الملايين فى شتى أنحاء العالم.
جائزة أفضل مغنية للعام
أرلو باركس
سيليست
دوا ليبا
جيسى وير
ليان لا هافاس
Aj Tracey
Headie One
J Hus
Joel Corry
Yungblud
جائزة أفضل فريق غنائى " بريطانى "
Bicep
Biffy Clyro
Little Mix
The 1975
Young T & Bugsey
جائزة " Breakthrough artist"
أرلو باركس
سيليست
جويل كوري
Young T & Bugsey
Bicep
أفضل أغنية سينجل " بريطانية "
220 Kid & Gracey – ‘Don’t Need Love’
Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith – ‘Rain’
Dua Lipa – ‘Physical’
Harry Styles – ‘Watermelon Sugar’
Headie One ft AJ Tracey & Stormzy – ‘Ain’t It Different’
Joel Corry ft MNEK – ‘Head & Heart’
Nathan Dawe ft KSI – ‘Lighter’
Regard & Raye – ‘Secrets’
Simba ft DTG – ‘Rover’
Young T & Bugsey ft Headie One – ‘Don’t Rush’
جائزة أفضل مغنية "دولية"
إريانا جراند
بيلى أيليش
كاردى بي
مايلى سايروس
تايلور سويفت
بروس سبرينجستين
بورن بوي
تشايلديش جامبينو
Tame Impala
The Weeknd
جائزة أفضل فريق غنائى عالمى
BTS
Fontaines D.C.
Foo Fighters
Haim
Run The Jewels
جائزة أفضل ألبوم للعام
Arlo Parks – ‘Collapsed In Sunbeams’
Celeste – ‘Not Your Muse’
Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’
J Hus – ‘Big Conspiracy’
Jessie Ware – ‘What’s Your Pleasure