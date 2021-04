شكرا لقرائتكم خبر عن FKA twigs تشكر "ليل ناس أكس"بعد اتهامه بنحت كليبها Cellophane..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سلسلة من الانتقادات التى تلقاها مؤخرا نجم الراب الشهير ليل ناس أكس و توجيه الاتهام نحوه بنحت العديد من مشاهد كليب " Cellophane " للنجمة العالمية FKA twigs و ذلك فى كليبه الذى اطلقه مؤخرا بعنوان " Montero (Call Me By Your Name) " .

أشارت النجمة العالمية FKA twigs أن ليل ناس أكس أجرى معها محادثة تليفونية مؤخرا بعد عقد المعجبين مقارنات بينهما، ونشرت " FKA twigs " صورة للنجم ليل ناس أكس على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم اكثر من 2 مليون شخص، وعلقت على الصورة فكتبت : " شكرا لك ليل ناس أكس على محادثاتنا اللطيفة والصادقة وعلى الاعتراف بالإلهام الذى قدمه لك كليب " Cellophane " أنت وفريقك الإبداعى فى إنشاء الفيديو كليب المميز الخاص بك .. أعتقد أن ما قدمته حقا مذهل ".

أود ايضا أن أشكر أندرو توماس هوانج و كيلى إيفون على مساعدتى فى كليب " Cellophane " .

ليل ناس أكس واجه مؤخرا سلسلة من الاتهامات خلال الساعات القليلة الماضية و تحديدا بعد إطلاق كليبه الجديد " MONTERO (Call Me By Your Name) " ، وجاءت الاتهامات بـ " نحت " ليل ناس أكس عدد من مشاهد كليب " Cellophane " للنجمة العالمية FKA twigs و الذى اطلقته عام 2019 و اخرجه المخرج الشهير أندرو توماس هوانج وهو من صرح بوجود تشابه واضح بين العملين ، وجاء التشابه بظهور النجمين وهم يرقصان " pole-dancing " على العمود بنفس الطريقة ، إضافة الى ظهور ليل ناس أكس بإحدى لقطات الكليب و هو معلق مثلما ظهرت FKA twigs ، بالإضافة الى تشابه عدد آخر من المشاهد ، و ما اثار المزيد من الجدل هو أن ليل ناس أكس استعان بكيلى إيفون وهى نفس مصممة الرقصات التى تعاونت مع fka twigs فى كليبها وهو ما جعل البعض يؤكد أنها لا تمتلك المزيد من الأفكار حتى أنها كررت نفس الفكرة فى كليب ليل ناس أكس الذى أطلق مؤخرا .