شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى ملكة من الهكسوس بإطلالة أشبه بالإغريق على بوستر الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريم مصطفى كشفت عن البوستر الخاص بها فى مسلسل الملك المقرر عرضه فى شهر رمضان، وظهرت ريم مصطفى بإطلالة أشبه بالإغريق وذلك وفقا لبيان مقتضب، حيث ارتدت تاجا من اللون الذهبي وفستانا أسود بحزام ذهبي وتجسد شخصية ملكة من الهكسوس، ونشرت ريم مصطفى صورة البوستر علي حسابها ونالت إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وحققت أكثر من 28 ألف إعجاب فى ساعات، وحرص عدد من النجوم على تهنئة ريم مصطفى عليه، ومنهم النجمة لقاء الخميسى، حيث علقا قائلة "مبروك يا حبيبة قلبى.. بالنجاح والتوفيق إن شاء الله".



ريم مصطفى

وكان قد كشف الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمى الأول لمسلسل "الملك"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، والذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف وماجد المصرى.



ريم مصطفى



ريم مصطفى بفستان أبيض

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى ، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.



ريم مصطفى علي بوستر الملك

"الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.