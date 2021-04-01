شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد الرسمى لإطلاق النجمة روزيه لكليبها الجديد بعنوان" Gone " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية روزيه عضوة الفريق الكورى " BLACKPINK " أن تثير المزيد من حماس محبيها و عشاقها لانتظار كليبها القادم والذى يحمل عنوان " Gone " .

كشفت روزيه أنها تستعد حاليا لإطلاق كليبها الجديد بعنوان " Gone " و هى الأغنية الثانية التى تطرحها روزيه بطريقة الفيديو كليب من ألبومها الفردى الأول الذى يحمل اسم "R" ، حددت النجمة التى تتمتع بشعبية جارفة أن تطلق كليبها الجديد لـ "Gone" فى 5 أبريل الجارى .

و خلال حديث روزيه مع معجبيها فى " live " يوم 27 مارس الماضى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " Instagram " ، سألها احدهم عن الموعد المحدد لإطلاق كليب "Gone" لكنها اكتفت بالرد أنه فى وقت أقرب من المتوقع ، ولم تكشف وقتها عن تاريخ إصدار محدد فى ذلك الوقت .

يذكر أن روزيه " Rosé" عضو الفريق الكورى " BLACKPINK " تتصدر غلاف مجلة " Vogue Australia " و ذلك فى عددها الصادر فى 8 أبريل الجارى ، و أشارت التقارير المتداولة أن روزيه التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم ستكون أول مغنية " K-pop " بوب كورى على الإطلاق تظهر على غلاف Vogue Australia ، حيث جاء تصدر روزيه للمجلات الشهيرة خلال هذه الفترة بعد أن استطاعت أن تضع بصمة من مهمة فى عالم الموسيقى والغناء بمفردها بعيدا عن فريق " BLACKPINK " ، وتحديدا بمجرد أن أطلقت أغنيتها السينجل " on the ground" التى حققت نجاح مذهل فور إطلاقها ثم إطلاق ألبومها الغنائى " R" .