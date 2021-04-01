شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف دعاية مهرجان مالمو للسينما العربية في شوارع المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوارع مدينة مالمو السويدية تكثيف دعاية المهرجان الذى يحمل اسم المدينة في دورته الـ 11، والذي من المقرر انطلاقه في الفترة من 6 وحتى 11 أبريل وهو المهرجان الذي يعرض في ليلة افتتاحه فيلم "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية وهو إنتاج مشترك بين (تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد) ورشحته إدارة الإوسكار لفئة أفضل فيلم أجنبي.



دعاية مهرجان مالمو

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

الفيلم تدور قصته حول قصة "سام" شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.



شوارع مالمو

ويتنافس علي جوائز مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو للسينما العربية في أبريل المقبل، 4 أفلام وهي فيلم "توك توك" إخراج محمد خضر، و"الحد الساعة خمسة" إخراج شريف البنداري، و"الخد الآخر" من إخراج ساندرو كنعان، و"ستاشر" من إخراج سامح علاء وإنتاج مشترك بين (مصر، فرنسا، بلجيكا)، وهو الفيلم الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ73، إضافة لفوزه بجائزة نجمة الجونة 2020، وهو من كتابة محمد فوزي وبطولة سيف حميدة.

ويحكى فيلم "ستاشر" قصة حياة شاب "16 عامًا" يخوض رحلة لتوديع شخص عزيز عليه، والعرض الأول للفيلم كان فى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى، حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وتم تصويره في القاهرة فى حي السكاكيني لمدة يومين، وتكلفة الفيلم كانت 200 ألف جنيه.