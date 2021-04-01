فن ومشاهير

ملكة جمال.. من هي مفاجأة كليب محمد رمضان الجديد؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان محمد رمضان عن مشاركة النجمة الهندية أورفاشي روتيلا في أغنيته الجديدة "فيرساتشي بيبي".

ونشر "رمضان"، صورة تجمعه بأورفاشي عبر "إنستجرام"، وعلق: "النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا مفاجئة أغنيتي القادمة ڤيرساتشي بيبي".

أورفاشي راوتيلا هي ممثلة هندية وعارضة أزياء حصلت على لقب ملكة جمال الهند عام 2015، كما مثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، وفازت بلقب ملكة جمال المطربات في العام ذاته.

من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان عرض مسلسله الجديد "موسى"، في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، صبري فواز، حمدي الوزير، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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