بعد الحكم لصالحها.. ماذا حدث بين سمية الخشاب وأحمد سعد على مدار سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي：

قضت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية، أمس الثلاثاء، لصالح الفنانة سمية الخشاب في الدعوى المقامة منها ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق، وألزمته المحكمة بسداد مبلغ 500 ألف جنيه مؤخر الصداق مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة في الدعوي التي حملت رقم 2241 لسنة 2019.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الحكايات والأزمات التي واجهت سمية وسعد خلال السنوات الماضية :

بداية القصة

في مايو عام 2017، فجرت ريم البارودي مفاجأة وقالت إنها كانت زوجة لأحمد سعد وليس خطيبته فقط، مشيرة إلى أن الطلاق وقع رسميا بينهما قبل تحضير حفل زفافهما.

شائعات ارتباط سمية وسعد

بعد إعلان ريم البارودي عن زيجتها من سعد، انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بزواج الأخير من سمية الخشاب، وأكدت ريم إنها كانت سببا في تعارف الثنائي على بعضهم البعض.

سمية تنفي

في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع عمرو أديب، وأثناء تواجد سعد ضيفًا في الحلقة، قالت "سمية": "أنا وأحمد تجمعنا علاقة روحانية"، ليجيبها: "هل أنتما في مرحلة (استلطاف) وأعني بها الخطوبة؟"، لتجيبه أن علاقتها به أقوى من ذلك!، مضيفة: "أنا وأحمد سعد بيننا لغة حوار واحدة وهذا ما يسهل علينا فهم كل مننا الآخر، ولكننا لم نتزوج".

"بالحلال يا معلم"

تعاون بعد ذلك الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب في الأغنية الدعائية لمسلسلها "الحلال" لشهر رمضان 2017، والتي حملت عنوان "بالحلال يا معلم"، وهو ما عزز شائعات ارتباطهما مع التزام الثنائي بالنفي المتكرر.

زواج سمية الخشاب

في 20 أكتوبر 2017، فاجأت سمية الخشاب جمهورها بزفافها على أحمد سعد، في حفل أقامته داخل فيلتها، بعد أشهر من نفيهما وجود علاقة حب، وأهدى "سعد" عروسه أغنية بعنوان "أجمل حب"، كما اختار هذا اليوم تحديدا لأنه يوم عيد ميلادها.

الزوجان سافروا لتأدية مناسك العمرة

كانت الأمور تسير على ما يرام بين الثنائي، وسافر الفنان سعد وسمية في أبريل 2018، إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وعكة صحية

في يونيو 2018 تعرضت سمية الخشاب لوعكة صحية ونقلت إلى الرعاية المركزة بالمستشفى الجوي التخصصي، بسبب مشاكل صحية في الطحال.

طلاق 7 الصبح

بعد زواج دام عام ونصف العام، أعلن أحمد سعد يوم الخميس 28 مارس الجاري، انفصاله عن سمية الخشاب من خلال صورة نشرها عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر فيها مع نجليه وكتب أنه قرر الانفصال عن سمية.

رد سمية

نفت "سمية" في تصريحات لها، أن يكون "سعد" قد قرر الانفصال، ولكنها قررت رفع قضية طلاق للضرر منذ عدة أشهر، وقالت طلبت الطلاق ولكن هذا لم يحدث حتى مع إعلانه قرار الانفصال، فلم يقم بتطليقي بشكل رسمي، ولذلك قررت تحريك دعوى تطليق للضرر.

تصريحات الثنائي

بعد ذلك صرح كل من سمية الخشاب وأحمد سعد عدة تصريحات ضد بعضهما البعض حول علاقتهما، وقالت سمية أن سعد سبب في دخولها المستشفى وفقدانها للطُحال.

محاكم وقضايا

انفصل الثنائي بشكل رسمي بتاريخ 2019/3/30 طلقة أولى رجعة وانقضت عدتها، ورفعت سمية عدة قضايا على سعد بينها دعوى متعة وعدة والحصول على مؤخر الصداق.