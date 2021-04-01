فيديو طريف لـ أحمد حلمي ومنى زكي يشعل “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 01:10 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 1 - أبريل - 2021 1:54 مساءً

ظهر الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، لأول مرة، معا في مشهد كوميدي عبر تطبيق “تيك توك”، بعد تعثر فكرة اجتماعهما في عمل فني واحد لأكثر من 17 عاما.

ونشر أحمد حلمي مقطع فيديو عبر صفحته على موقع “إنستغرام”، وظهر فيه ومنى زكي وهما يقلدان مشهدا يجمع بين المطربة الشعبية أمينة والفنان محمد محمود من فيلم “أمير البحار” للنجم محمد هنيدي، وقلد حلمي شخصية “ممس” التي جسدها الممثل محمد محمود في الفيلم، بنفس نبرة الصوت وحركات الفم.

وأعاد أحمد حلمي نشر الفيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، قائلاً: “إن شاء لله مش هيكون آخر فيديو لأننا حبيشنا الموضوع أوى”، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور، حيث حصد ربع مليون مشاهدة في ساعتين.

كما تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع المقطع، وأشاد نجوم الفن بمشهد الثنائي حلمي ومنى، وتركوا تعليقات عبرت عن إعجابهم بينهم ياسمين عبدالعزيز وهند صبري وأنغام وأحمد زاهر وغادة عبدالرازق وغيرهم.

وسبق أن كشف السيناريست تامر حبيب عن اتفاقه مع النجمة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي على فكرة أول عمل فني سيجمعهما، بعد غياب 17 عاما عن التعاون بينهما منذ قدما فيلم “سهر الليالي”، ولكن تامر لم يحسم “مصير المشروع” متمنيا أن يكتمل.

يذكر أن آخر الأعمال التى جمعت بين منى وحلمى فيلم “سهر اللليالي” عام 2003 وشارك في بطولته كل من الفنانة حنان ترك وشريف منير وفتحي عبد الوهاب وخالد أبو النجا وعلا غانم وجيهان فاضل وانتصار ومن إخراج هاني خليفة، كما تعاون النجمان قبل ذلك في عدد من الأعمال الفنية من ضمنها فيلم “ليه خلتني أحبك” و”عمر 2000″، وذلك بحسب “سبوتنيك”.