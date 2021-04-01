شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال بالكمامة يؤدى مناسك العمرة ويدعو لوالدته: "اللهم أرحم أمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى النجم حمادة هلال، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وشارك متابعيه وجمهوره بصورته من أمام بيت الله الحرام مرتدياً زي الإحرام والكمامة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة مؤخراً في دخول المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا، وحرص علي الدعاء لوالدته المتوفية، وعلق علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"يارب لك الحمد والشكر على كل النعم اللهم اغفر وأرحم امى ".



حمادة هلال في العمرة

وكان النجم حمادة هلال طرح كليب أغنيته الجديدة "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.



حمادة هلال

وسبق وروج النجم حمادة هلال لأحدث أغنياته "بحب الجدعنة"، من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة له وهو بلوك جديد ذكر من خلالها متابعيه بذكريات دوره فى فيلم "حلم العمر" الذى ظهر خلاله بشخصية ملاكم، قبل 13 عاما، وذلك بعدما ظهر حمادة هلال فى الصورة جديدة، وهو فى فورمة مميزة مثلما كان الحال خلال فيلمه الذى تم طرحه عام 2008.

قدم حمادة هلال فى السينما 8 أفلام هم "عيال حبيبة" عام 2005، و"العيال هربت" عام 2006، و"الحب كدا" عام 2007، و"حلم العمر" عام 2008، و"أمن دولت" عام 2011، و"مستر أند ميسيز عويس" عام 2012، و"حماتى بتحبنى عام 2014، و"شنطة حمزة" عام 2017، كما قام ببطولة مسلسلات "ولى العهد" عام 2015، و"طاقة القدر" عام 2017، و"قانون عمر" عام 2018، و"إبن أصول" عام 2019.