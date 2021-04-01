نيكول سابا نجمة “ع غير كوكب” هذا الأحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحلّ النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة مميّزة على حلقة استثنائية من برنامج “ع غير كوكب” مع الإعلامي بيار رباط على شاشة MTV اللبنانية.

وتأتي إطلالة نيكول سابا على جمهورها بعد أن استأنفت مؤخرًا نشاطها الفني بين لبنان والقاهرة وذلك بعد التزامها التام باجراءات احترازية خلال جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، حيث انهت من تصوير اعلان تلفزيوني خاص بشهر رمضان المبارك سيعرض على الشاشات المصرية لصالح احد المنتوجات المعروفة.

وستتحدّث نيكول سابا في برنامج “ع غير كوكب” عن مشاريعها الفنية المقبلة ومن بينها أغنيتها الجديدة والمرتقب طرحها قريبًا في أوّل تعاون بينها وبين شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، كما ستتطرّق للمرة الاولى الى مواضيع لم تتحدّث عنها سابقًا.